ДТП на Полтавщині: постраждали 11 людей [ Редактировать ]
На Полтавщині напередодні ввечері маршрутка Київ-Ромни зіштовхнулася з легковим авто.
Автобус перекинувся, постраждало одинадцятеро осіб, переважно це пасажири.
У людей травми різного ступеня тяжкості, їх ушпиталили - повідомили в ДСНС.
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