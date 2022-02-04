На момент зіткнення в потязі перебували близько трьохсот пасажирів.

На Рівненщині пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою. Причіп фури відірвало, а уламки розкидало на десятки метрів - пошкодило й будинок, розташований поруч із переїздом.

Водій фури лишився неушкодженим, а ось машиніст - у тяжкому стані в реанімації. Подробиці - в сюжеті моїх колег.

Це відео зафільмували вуличні камери спостереження. На залізничному переїзді застрягла вантажівка. До неї біжать поліцейські, але вже за мить - тікають. Авто таранить потяг.

Це секунда. Удар був за спиною.

Майор Вадим Рогаль із колегою вночі патрулювали місто. Поліцейський каже - коли побачили заблоковану на переїзді вантажівку, кинулися на допомогу. Але не встигли навіть підняти шлагбаум.

Вадим Рогаль, заступник начальника сектору реагування патрульної поліції Дубенського районного відділу поліції:

Було декілька секунд на роздуми. Відразу гукнув колезі, що втікай одну секунду відбулося зіткнення. Тягач сам під час даної пригоди скажемо без ушкоджень, а напівпричіп відкинуло відразу на метрів 50-100.

Залізничний переїзд, де сталася аварія, - регульований. Працівники розповідають - водій ваговоза заїхав на колії, коли вже світився червоний.

Василь Дещинський, черговий по переїзду:

Проїхав основний шлагбаум, пошкодив додатковий, виїхав на переїзд і здійснив зупинку. Чергова вживала всіх заходів для зупинки поїзда, машиністу вже не вистачало ні часу, ні відстані, щоб загальмувати перед переїздом.

Після зіткнення потяг зупинився лише за пів кілометра від місця аварії. Локомотив добряче потрощило. Постраждав і машиніст. Його затисло в кабіні.

Віктор Міщук, заступник начальника четвертого державного пожежно-рятувального загону Дубна:

Права частина получила удар по передній часті, верхній, де знаходився машиніст локомотиву. Були зажаті в нього нижні кінцівки ніг. Водія локомотиву було деблоковано за допомогою рятувального обладнання.

Яків Вагілевич, головний лікар Дубенської станції екстреної медичної допомоги:

До шоку не був доведений. Він був переляканий, звісна річ. Больовий синдром, який зняв лікар тут же підключили крапельницю, систему для капання. Положили його, знерухомили.

Машиніста доправили до місцевої лікарні. Чоловікові 27 років. Він родом із Київщини.

Юрій Клименко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської міської лікарні:

Було виявлено перелом тіла з шийного відділу, зі зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий. Різке обмеження рухів у верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід в спеціалізоване нейрохірургічне відділення.

А от водій вантажівки - житель Рівненщини - не постраждав. Його, кажуть поліцейські, врятувало те, що був пристебнутий паском безпеки. Поліції чоловік пояснив: не зумів зупинитися перед переїздом, бо було слизько.

Михайло Сав'юк, заступник начальника Дубенського районного відділу поліції:

Водій вантажного автомобіля здійснив виїзд на залізничний переїзд він рухався на заборонений сигнал світлофора. Водій не госпіталізувався. Попередньо - тверезий.

Водій ваговоза наразі працює зі слідчими. Його ж колеги взялися розбирати наслідки нічної аварії. Бо, як з'ясувалося, потрощені не лише вантажівка, локомотив, а й будинок місцевого жителя.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Удар потяга був такий потужний, що уламки протараненої ним вантажівки залетіли на дах будинку, розташованого поряд із переїздом.

Там живе пан Валерій. У момент аварії він був удома.

Валерій, власник пошкодженого будинку:

Я подумав, що в мене пів хати розвалилося. Ну само оця кімната, оці важкі двері, вони вдарили по стіні. Зверху тут діра і з внутрішньої сторони теж. Там цегла відвалилася і штукатурка посипалася.

На момент зіткнення в потязі перебували близько трьохсот пасажирів. Вони не постраждали. Працівники залізниці замінили пошкоджений локомотив, і вагони рушили далі, щоправда, із запізненням на п'ять годин.