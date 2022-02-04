Украина отключит трансграничные линии электропередачи с Беларусью 24-26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Республики Беларусь.

В апреле 2021 года Беларусь успешно провела испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, которые были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву).

Решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года.

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