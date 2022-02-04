В пятницу, 4 февраля, министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом свидетельствует публикация Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,59 гривен с 29,25 гривен до 30,84 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,46 гривен с 26,84 гривен до 28,30 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 35,84 гривен за литр, дизельного топлива - 35,30 гривен за литр.

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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