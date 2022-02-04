Україна побила черговий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
Б'ємо рекорди. Черговий коронавірусний максимум зареєстровано в Україні минулої доби - майже 44 тисячі нових випадків захворювання. Померли 174 пацієнти, одужали дев'ять з половиною тисяч. Найбільше інфікувань на Одещині, Львівщині та Житомирщині. За даними Мінохорони здоров'я, 13 областей країни будь-якої миті можуть потрапити до "червоної зони". Нині лише два регіони живуть в умовах суворих обмежень - Івано-Франківщина і Рівненщина.
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Близько чотирьох тисяч - потрапили в лікарні. Попри зростання кількості хворих, кількість госпіталізацій - не надто висока.
У "червоній" зоні карантину нині Івано-Франківщина та Рівненщина. У "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська області.
В уряді кажуть: на відміну від "Дельти", новий штам, "Омікрон", хоч і заразніший, але менш агресивний. Тож хоч недужих більше, госпіталізацій - менше.
Понад 32 тисячі нових заражень Ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. Це рекорд, встановлений через штам "Омікрон".
Це рекорд, встановлений "завдяки" штаму "Омікрон". На щастя, переноситься він легше, ніж інші штами. У більшості хворих - легка форма.