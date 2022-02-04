Історичну угоду про зону вільної торгівлі уклали напередодні Україна й Туреччина. Це, зокрема, надасть нові можливості українському агропромисловому комплексу. Згідно з угодою, буде скасовано мито на імпорт із Туреччини добрив та засобів захисту рослин. А українські виробники зможуть експортувати до Туреччини курятину, яловичину, молочну продукцію, а ще жито, гречку й ріпак. Туреччина знизить мито на ввезення різних аквакультур, риби, рослинної олії та вин українського виробництва. Про інші економічні новини - Тетяна Радченко.

Компанія "Нафтогаз України" почала імпортувати природний газ з Угорщини, Словаччини й Польщі. Так готується вже до наступного опалювального сезону. Про це сьогодні повідомив міністр енергетики - Герман Галущенко. Йдеться приблизно про 300 млн кубометрів на лютий. За словами міністра, ціна на газ зараз становить від дев'ятисот до тисячі доларів за тисячу кубометрів. Загалом у лютому Україна планує імпортувати з Угорщини 130 мільйонів кубометрів газу, хоч гарантований обсяг імпорту з Угорщини - вісім млн кубічних метрів. Обсяги постачання блакитного палива можуть бути і збільшені, - зазначив Герман Галущенко. Так, зі Словаччини поставлятимуть близько 42 млн кубічних метрів на добу. Загалом Україна має гарантовані потужності для імпорту п'ятдесяти мільйонів кубометрів газу на добу.

Сформований резерв потужності в енергосистемі України дозволяє спокійно пройти опалювальний сезон. Цей запас становить близько шестисот мегават - їх генерують АЕС, 400 мегаватів - ТЕС та близько двох з половиною тисяч мегаватів - ГЕС і ГАЕС. Сьогодні працюють усі наявні блоки атомних електростанцій. А нарощування запасів вугілля триває. За словами Галущенка, нинішній опалювальний сезон характеризується істотним збільшенням споживання електроенергії з одночасним зменшенням споживання природного газу.

До України почали завозити більше продуктів з-за кордону. За минулий рік імпорт агропродукції зріс на 19% і досяг 15 мільярдів доларів. Основними постачальниками лишилися країни Європейського Союзу. Зросли також поставки і з країн Азії, Латинської Америки й Африки. Найбільше привозили в Україну риби - на майже 900 млн доларів, ягід - на 835 млн доларів, алкогольних та безалкогольних напоїв - на понад сімсот млн доларів, тютюну - на шістсот млн доларів, різних харчових продуктів - на суму 559 млн доларів, какао - на понад чотириста млн доларів, олії - теж на майже 400 млн доларів.

В Україні можна буде передати право на користування авто через застосунок "Дія". Новий сервіс анонсував міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров. За його словами, власник машини зможе у кілька "кліків" поділитися документом зі своїм чоловіком чи дружиною. Заяву в "Дії" мають подавати одразу дві людини - власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем. Послуга вже працює в режимі бета-тестування.