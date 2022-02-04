Ця хвороба щороку забирає 10 мільйонів життів. А почути цей діагноз - для багатьох людей - рівноцінно смертельному вироку. Рак. Сьогодні - міжнародний день боротьби з онко. Для нашої країни - це величезна проблема. Бо рівень онкозахворюваності - в Україні високий. Та рак - виліковний. Головне - вчасна діагностика. І сьогодні в Інституті трансплантології імені Шалімова - провели безкоштовні консультації для всіх охочих.

Святослав називає себе "щасливцем". І своєї радості не приховує. Сьогодні він почув те, про що так мріяв останні декілька місяців - він знову здоровий!

Святослав Риков, лікувався від раку:

Сьогодні закінчилось моє лікування - за результатами аналізів, які ми зараз отримали, то начебто все гаразд.

Минулої весни чоловікові поставили діагноз - злоякісна пухлина підшлункової залози. Далі була операція та 10 курсів хіміотерапії.

Як усе це пережив - і згадувати, каже, не хочеться.

Святослав Риков, лікувався від раку:

Емоції дуже радісні, тому що я закінчив цю процедуру - зробили дуже гарно і швидко... Воно ішло нормально, а останні сеанси були дуже тяжкі.

Сьогодні в Національному інституті Шалімова - день безплатної консультації. Сюди прийшли люди з різними видами онкології. Щоправда, просять, щоб їх не знімали й не показували. Тому виконуємо обіцянку. Більшість пацієнтів шукають - хто іншої експертної думки, а хто - спростування діагнозу.

Юлія Зайвелєва, завідувачка відділення онкології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова:

На сьогодні у нас можна отримати повний... Майже повний спектр лікування, повний спектр діагностики щодо онкологічних захворювань. Отримати оперативне хіміотерапевтичне лікування або будь-яке медикаментозне.

Щороку в клініці Шалімова оперують понад п'ять тисяч пацієнтів з онкологією. Хірургічне втручання, кажуть медики, залишається головним методом лікування більшості новоутворень.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова:

Онкологічна патологія, яка потребує хірургічного лікування в нашому закладі десь 70% операцій на органах черевної порожнини, на органах грудної порожнини, на м'яких тканинах, тому це дуже важлива, знакова проблема і ми сподіваємось, що далі при досягненні медицини ця проблема буде вирішена.

Кількість хворих на онкологію, констатують медики, щороку зростає. І така невтішна статистика - по всьому світові. Рак - за смертністю на другому місці після серцево-судинних захворювань. А ще це захворювання невпинно "молодшає". І медикам доводиться - змагатися з ним буквально наввипередки. Аби бути на крок попереду.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова:

В нашому закладі зараз за сприяння уряду, будуються два нові корпуси, які саме будуть спрямовані на діагностику та лікування онкологічних хворих. Це і лінійні прискорювачі і це Пет-кате, і брахітерапія, яка зробить повністю замкнутий цикл лікування хворих в нашому закладі з онкологічною патологією. І люди можуть звернутись і ми готові допомогти всім, кому зможемо.

Вчасна діагностика - запорука успішного результату, - кажуть спеціалісти. І ціна йому - життя. Бо переважно більшість людей - констатують лікарі - до них звертаються вже на занедбаних стадіях хвороби.

Юлія Зайвелєва, завідувачка відділення онкології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова:

Якщо пацієнт звертається на ранніх стадіях і отримує весь протокол лікування, то в нього дуже високі шанси війти в ремісію, тобто жити довго щасливо, без ознак захворювання. Це не виключає регулярні перевірки стану здоров'я, бо на жаль, хвороба інколи повертається, але на ранніх стадіях рак виліковний.

А ще медики радять щороку робити профілактичні обстеження.