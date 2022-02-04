ГБР прокомментировало отказ подозреваемого от предварительных показаний по делу о массовом расстреле нацгвардейцев.

Как пишет "Суспильне", на Артемия Рябчука следствие не оказывало давления.

В заявлении Рябчука, которое накануне попало в соцсети, подозреваемый указал, что предварительные свидетельствования давал якобы под действием психологического давления.

В свою очередь в ГБР заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие обладает достаточным массивом доказательной базы. Что касается психологического давления на подозреваемого - это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в пределах действующего законодательства. Все следственные действия, проводимые с подозреваемым работниками ГБР, происходили с участием его защитника", - рассказал пресс-секретарь территориального отделения ГБР в Полтаве Александр Белка.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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