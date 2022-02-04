Расстрел солдат в Днепре: в ГБР прокомментировали заявление Рябчука [ Редактировать ]
Источник: Громадське телебачення
ГБР прокомментировало отказ подозреваемого от предварительных показаний по делу о массовом расстреле нацгвардейцев.
Как пишет "Суспильне", на Артемия Рябчука следствие не оказывало давления.
В заявлении Рябчука, которое накануне попало в соцсети, подозреваемый указал, что предварительные свидетельствования давал якобы под действием психологического давления.
В свою очередь в ГБР заявили, что эта информация не соответствует действительности.
"Подозреваемый обратился к следователю с заявлением об отказе от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие обладает достаточным массивом доказательной базы. Что касается психологического давления на подозреваемого - это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в пределах действующего законодательства. Все следственные действия, проводимые с подозреваемым работниками ГБР, происходили с участием его защитника", - рассказал пресс-секретарь территориального отделения ГБР в Полтаве Александр Белка.
Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.
Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.
Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.
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