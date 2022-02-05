В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград. Украину будут представлять:

В биатлонной смешанной эстафете - Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный;

В лыжных гонках - Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева;

В санном спорте - Андрей Мандзий, Антон Дукач;

В прыжках с трамплина - Евгений Марусяк и Антон Корчук.

Прямые трансляции из Пекина можно посмотреть на телеканале "UA:Перший" и сайте "Суспільне Спорт".

Зимняя Олимпиада-2022. Пекин, 5 февраля (суббота):

Лыжные гонки. Женщины, 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон 09:4;5

Биатлон. Смешанная эстафета, 4×6 км 11:00;

Санный спорт. Мужчины. Первые спуски 13:10;

Прыжки с трамплина. Женщины. Квалификация 13:15.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.

Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.