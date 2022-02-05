Пекин-2022: где и когда смотреть выступления украинцев [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В субботу, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине будут разыграны шесть комплектов наград. Украину будут представлять:
- В биатлонной смешанной эстафете - Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный;
- В лыжных гонках - Марина Анцибор, Юлия Кроль, Виктория Олех и Дарья Рублева;
- В санном спорте - Андрей Мандзий, Антон Дукач;
- В прыжках с трамплина - Евгений Марусяк и Антон Корчук.
Прямые трансляции из Пекина можно посмотреть на телеканале "UA:Перший" и сайте "Суспільне Спорт".
Зимняя Олимпиада-2022. Пекин, 5 февраля (суббота):
- Лыжные гонки. Женщины, 7,5 км + 7,5 км. Скиатлон 09:4;5
- Биатлон. Смешанная эстафета, 4×6 км 11:00;
- Санный спорт. Мужчины. Первые спуски 13:10;
- Прыжки с трамплина. Женщины. Квалификация 13:15.
Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей. Сборная Украины будет представлена 45 спортсменами в 12 дисциплинах.
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