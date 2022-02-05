Урятувати Раяна. У Марокко четверту добу намагаються витягти з колодязя п'ятирічного хлопчика. Він упав у 32-метрову яму, коли грався на вулиці. І застряг там. Дорослому спуститися в отвір неможливо, бо той завузький і має конусну форму. Рятувальникам довелося викопати паралельно окремий тунель. Тепер між ними роблять прохід. Лишилося кілька метрів. Однак з'явився ризик обвалу ґрунту. Раніше волонтери спустили дитині в колодязь мотузкою воду, кисень та відеокамеру.