ДБР прийшло з обшуками до колишнього голови правління "Нафтогазу" [ Редактировать ]
Візити закордонних ВІПів цього тижня ледь не затьмарила інша топ-тема: скандали з ВІПами українськими. Про це ми сьогодні детально поговоримо у студії. Але! Спершу про те, з чого стартувала низка скандалів.
ДБР прийшло з обшуками до колишнього голови правління "Нафтогазу-України" Андрія Коболєва. Його підозрюють у масштабних оборудках на понад 2 мільярди гривень.
За версією слідства, 2 роки тому Коболєв в обхід Наглядової ради дозволив державному "Укртрансгазу" безкоштовно передати кільком приватним компаніям більш як 300 мільйонів кубометрів газу. Додам, що історія дуже заплутана. Відома ще з кінця 90-х... І щодо неї кілька років тривала судова тяганина. Сам Коболєв усі обвинувачення відкидає. Каже, що готовий співпрацювати зі слідством, і тікати з країни не збирається.
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