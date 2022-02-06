В Україні десятки медзакладів, які не можуть провести базові виплати з власного бюджету.

Зарплата лікарів: мінімум - 20 тисяч гривень, а медсестер - 13. Такий рецепт порятунку медичної системи ще 2020-го виписала наша влада.

Підвищені оклади медики мають отримувати вже з початку цього року, бо ці суми навіть у держбюджеті прописані. Та виявляється, цей рецепт від хронічного безгрошів'я не діє! Бо, по-перше, ці цифри - без урахування податків. По-друге, керівництво багатьох лікарень хитрує, і переводить людей на півставки, щоб не платити більше. А по-третє, Нацслужба здоров'я не поспішає укладати контракти й давати гроші. Тож і виходить, що зарплатне покращення доволі... фантомне.

Рятівники життя у білих халатах. Які захищають нас від невидимого ворога... МЕДИКИ. Вони - заслуговують поваги, вдячності, підтримки. Заслуговують більшого ... ніж шість тисяч гривень.

Ярина Марків, кореспондентка:

Рекордні 193 мільярди з держбюджету на медицину. І рекордне збільшення зарплат для медиків. Лікарям - мінімум 20 тисяч гривень, медсестрам - не менше 13 з половиною... Таким для українських лікарів мав би початись 2022-ий. На омріяне підвищення чекали всі... Та чи отримали?... І чому новий соцпакет перетворився на медичний ящик Пандори?

Із черговою хвилею Ковіду бригади черкаської станції екстреної допомоги заїжджають на базу лише, щоб поповнити запаси ліків. Через інтенсивну роботу, сліди від респіратора у фельдшера на обличчі Руслана Береговенка...

На "швидкій" Руслан працює майже 30 років. Торік його ставка за тарифною сіткою була трохи більшою за "мінімалку". Виживати допомагали надбавки за стаж, престижність і роботу з ковідними пацієнтами. Цьогоріч підвищену зарплату фельдшер отримав вчасно. Але суттєвого покращення, каже, не відчув.

Руслан Береговенко, фельдшер Черкаського обласного Центру екстреної допомоги:

Суттєво, думав, підніметься, думав, що більше 20 тисяч буду получати, ну а осталось те саме, що і було.Вищєти, подаходний налог.

Бо податки ніхто не скасовував. Та й збільшили не саму зарплату, а радше - доплату. Тарифна ставка залишилася незмінною. Тобто, якщо в лікаря оклад, приміром, 8000 гривень,то саме із цієї суми йому нараховуватимуть лікарняні та відпускні. Плюс до всього, ще й деякі надбавки зняли, - нарікають у соцмережах.

КОМЕНТАРІ З СОЦМЕРЕЖ:

"У нас забрали вислугу, зняли відсотки в інфекційному відділенні й нічні нарахували в доплату".

"А хіба комусь підвищували зарплату? Це доплата, ми вже мали доплати. Чи надовго? І де ж справедливість, що всім однаково? Що маєш стаж 25 років, що тільки прийшов на роботу".

От і вийшла така собі "зрівняйлівка" медиків зі стажем і молодих спеціалістів. До речі, Яна - саме з таких. Дівчина тішиться - в січні її зарплата зросла майже вдвічі.

Яна Зазимко, диспетчер Черкаського обласного Центру екстреної допомоги:

Це буде стимулювати залишитись працювати, виходити навіть на підробітки. Більше натхнення з'явилося працювати.

У "швидкій" дотримуються принципу "все зробити вчасно". Тому й підвищені зарплати працівникам перерахували без затримок. Щоправда, із резервних коштів. Бо гроші від Нацслужби здоров'я так і не надійшли, - пояснює директор Центру.

А це вже Олександрійська центральна райлікарня. Тут медпрацівники теж чекали на нові зарплати. І... не діждалися. За січень одержали рівно... нічого.

-Я не бачила стару заробітну плату, не те, що нову. А сьогодні в нас уже лютий.. навіть авансу не заплатили.

І навіть більше. З працівниками за минулий рік розрахувалися тільки зараз. І такі затримки тут постійно!

Наталія Тримбач, лікар-отоларинголог Олександрійської ЦРЛ:

Лікар отримує від 6500 до 9500, а медична сестра 4800 на руки. Заступники директора отримують близько 30 тисяч. Ознайомили з приказом президента, що у нас буде підвищена зарплата з січня, але взагалі ми не отримали хоч ту зарплату мінімальну.

Як і жоден із понад трьох сотень працівників, каже головний бухгалтер. І переконує: рахунки медзакладу - порожні. Бо Національна служба здоров'я не підписала з лікарнею контракти. А отже, й грошей на зарплати - нема!

Сергій Зубарєв, головний бухгалтер Олександрівської ЦРЛ:

Договір вони нам ще не прислали для підписання. Авансування та фактичні послуги за січень місяць від НСЗУ ми не отримали. Загальна заборгованість 5 мільйонів 103 тисячі гривень.

І така ситуація по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють:

Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я України:

До понеділка всі заклади отримають свої контракти і до 10 лютого кошти будуть на рахунках закладів і вони зможуть розрахуватися з медичними працівниками за січень.

Але чи всім лікарням вистачить грошей на підвищені зарплати? В адміністраціях деяких уже "викручуються": урізають ставки, а подекуди - взагалі скорочують працівників:

КОМЕНТАРІ:

" В м. Соледар медсестер сільських амбулаторій переводять на 0,75 ставки".

"м. Суми - медична сестра. З 0,75 з подальшими погрозами перевели на 0,5 посадового окладу... "

У Верховній Раді на цю тактику відреагували так:

Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування:

Нас дуже багато лікарів вважають себе феодалами. Вони вважають, що мають право на свій розсуд виконувати постанови уряду, дії закону. Якщо людина не хоче - вона не має писати ніяку заяву.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький каже: про такі випадки треба повідомляти на цілобову гарячу лінію МОЗу за номером 0 800 60 20 21.

Хоча у відомстві визнають: в Україні десятки медзакладів, які не можуть провести базові виплати з власного бюджету.

Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я:

Станом на грудень місяць ми оцінюємо десь 25% від всіх закладів, які ще неспроможні по різним причинам.

І якою буде доля таких неспроможних? Оптимізація - тобто скорочення персоналу? Чи взагалі - повна ліквідація?

Наталія Тримбач, лікар-отоларинголог Олександрійської ЦРЛ:

Ми находимося зараз на стадії ліквідації. Хочуть нас приєднати до опорної міської лікарні. Нас вже залишилося дуже мало.

І поки в Україні медиків оптимізують, в Європі на них - полюють. Приміром, у Німеччині, через катастрофічний брак кадрів, створюють спеціальні програми, за якими працевлаштовують медперсонал з інших країн - Бразилії, Колумбії, Філліпін, Балкан. А цьогоріч…

Ольга Лапшина, науковий співробітник в Університетській клініці Шлезвіг-Гольштейн:

В цій програмі передбачено 30 місць для українських медсестер. Зараз значно спрощена процедура отримання робочої візи.

Проєкт - безкоштовний. Тут для охочих створять усі умови - і курси німецької мови нададуть, і...

Григорій Лапшин, керівник секції трансплантаційної хірургії в Університетській клініці Шлезвіг-Гольштейн:

Стипендію, переклад документів, віза, переїзд до Німеччини і таке інше.

Олександра з Харкова - одна з перших українок, яка виїхала за цією програмою на роботу до Німеччини. Розповідає: основні вимоги до кандидаток…

Олександра Барабаш, помічниця медичної сестри:

Иметь уровень немецкого В2, подтвердить свій диплом, сдав определённый екзамен. После подтверждения заработная плата буде приблизительно 3000 брутто с учетом налогов на старте это 2300.

….євро. Й на такі зарплати українські лікарі щороку виїжджають за кордон , - кажуть рекрутингові компанії. Та повернімося до України.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:

Гідна заробітна плата медикам - вже реальність. Мінімум 20 тисяч гривень для лікарів та 13 з половиною тисяч гривень для медичних сестер. Це лише базовий півень ЗП, нижче якого медики не повинні отримувати. Ми не забороняємо керівникам закладів охорони здоров'я платити лікарям та медсестрам більше.

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування:

Всі надбавки - це повноваження головного лікаря, йому ніхто не давав наказу їх скасовувати.

Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я:

Якщо закладу не буде вистачати коштів на збільшення оплати праці, держава до компенсує оплату праці на наступні півроку.

Ресурс - є, кажуть можновладці. Фінансування Програми медгарантій цьогоріч зросло на 34 мільярди гривень! Та головне - щоби офіційні обіцянки таки ставали реальністю. Інакше - хронічне безгрошів'я й далі руйнуватиме медичну систему.