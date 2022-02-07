Размером с футбольное поле: к Земле несется метеорит-убийца [ Редактировать ]
К планете Земля стремительно приближается астероид из группы "Антона", открытый еще в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Размеры астероида превышают футбольное поле. Космическое тело получило название 2007 UY1, а его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны. В то же время из-за потенциального риска для Земли, такие астероиды вызывают особый интерес среди ученых.
Отмечается, что 8 февраля 2022 года космическое тело максимально приблизится к нашей планете. Впрочем, несмотря на его размеры, астероид не представляет угрозы, поскольку расстояние между нами составит почти 5,3 млн километров, а это, со своей стороны 14 дистанций от Земли до Луны.
Читайте также, в США, в небе над Теннесси, заметили невероятно яркий метеор. Все 5 метеорных камер НАСА в регионе зафиксировали огненный шар, кусок кометы диаметром около 30 сантиметров и весом около 27 килограмм, двигаясь на юго-запад со скоростью 100000 км/ч, метеору удалось пролететь лишь около 43 километров.
Кроме того, в небе над Одессой в районе жилого массива имени Котовского видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал полет в вечернем небе яркого объекта, возможно, метеора, сгоревшего в атмосфере во время падения.
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