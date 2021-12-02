В США, в небе над Теннесси, заметили невероятно яркий метеор. Об этом сообщает The Watchers.

Все 5 метеорных камер НАСА в регионе зафиксировали огненный шар, кусок кометы диаметром около 30 сантиметров и весом около 27 килограмм.

Двигаясь на юго-запад со скоростью 100000 км/ч, метеору удалось пролететь лишь около 43 километров через атмосферу, затем он попросту рассыпался.

По данным издания, на своем пике огненный шар был ярче, чем полная луна.

Читайте также, во время осеннего равноденствия, когда на Земле будет поровну 12 часов дневного света и 12 часов ночи, в этот момент с нашей планетой сблизится крупный астероид. Сближение произойдет на скорости 33 800 км/ч, что примерно в 27 раз превышает скорость звука.

Кроме того, в NASA заявили о том, что астероид 2015 KJ19 приблизится к Земле на минимальное расстояние в 5,8 миллиона километров. Космическая глыба движется в сторону планеты со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.