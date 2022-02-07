На фронті зафіксували два порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Два порушення режиму припинення вогню зафіксовані напередодні на фронті. У бік Водяного й Пісків противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Окрім того, ворог і далі стягує на лінію зіткнення важку військову техніку. За минулу добу виявлено розміщення 178 одиниць. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на передовій.
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Доба без пострілів. На фронті - затишшя. Але ворог - активно укріплює свої позиції. А ще - збільшив розвідувальну діяльність.
Напередодні ворог взагалі вогню не відкривав. Але це не причина втрачати пильність. В окопній війні дуже важливо уважно стежити за ворогом.
Чотири порушення режиму тиші було на Сході країни минулої доби. Це і вже відома всій Україні історія з гранатою, скинутою агресором з безпілотника біля КПВВ "Гнутове", коли одного з українських бійців урятував солдатський жетон.
Поки політики шукають шляхи до миру, на Донбасі ворог бомбардує наших військових із повітря. Наші вояки саме заступали на чергування. Минулося без жертв - дивом.