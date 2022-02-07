По делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина на изученных Государственным бюро расследований материалах с видеокамер от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился мужчина в одежде красного цвета. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы в Киев, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП.



Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.



В частности, это зафиксировала и последняя, ​​к тому времени, рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

Авария произошла на участке дороги, где камеры наблюдения были демонтированы. Поэтому был назначен ряд экспертиз для выяснения личности водителя в момент ДТП. Сейчас завершены четыре экспертизы, последняя - пятая - продолжается. После ее завершения можно будет окончательно ответить на личность водителя.

После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

Напомним, что об аварии с Трухиным стало известно в августе 2021 года, но тогда же правоохранители говорили о том, что видео нет, а представители власти предлагали ждать результатов расследования.

Напомним, что "Украинская правда" опубликовала видео с боди-камеры патрульного Сергея Петрика, первым прибывшим на оформление ДТП на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года.

По словам патрульного, у депутата Трухина были признаки алкогольного опьянения. Как свидетельствует видеозапись, Трухин предлагал копам взятку за то, чтобы "тихонько уйти в лес".

При этом Трухин был в белой рубашке и брюках, а мужчина в красной футболке вел окровавленного человека, которого Трухин назвал своим "кентом".