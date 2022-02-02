"Нам стыдно": Арахамия призвал Трухина выйти из "Слуги народа" после публикации видео с камер полицейских [ Редактировать ]
Источник: sobitie.com.ua
Народный депутат Александр Трухин должен немедленно выйти из партии и парламентской фракции "Слуга народа". Если он это сделает самостоятельно такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование.
С таким заявлением выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после обнародования видео с нательных камер полицейских, на которых зафиксировано, как политик пытается подкупить полицейских после ДТП.
Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.
Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа".
Заявление Давида Арахамии появилось после обнародования "Украинской правдой" расследования ДТП с участием Трухина. Оно свидетельствует, что депутат предлагал полицейскому взятку в размере 150 тыс. грн, чтобы бежать "в лес" после аварии.
На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", обещает потом "найтись" и "отблагодарить". Трухин уверяет, что не был за рулем автомобиля, но обещает "поговорить" с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев, в которой пострадали шесть человек.
Напомним, что на днях в Киеве НАБУ задержало при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. "Слуга народа" получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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