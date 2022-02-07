В понедельник, 7 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время. Об этом свидетельствует заявление главы МИД во время брифинга

По его словам, эта цифра составляет более 1000 тонн.

Украина получает сегодня усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия - общий вес в более 1000 тонн. Рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение. Они усиливают позицию Украины за столом переговоров.

Министр также добавил, что рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас является не допустить очередную волну войны России против Украины.

Напомним, что в январе США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн, а также разрешили странам Балтии поставить Украине ракетные комплексы Javelin. 6 февраля в Киев прибыл 8-й по счету самолет с американским вооружением и боеприпасами.

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