Объявлены номинанты на антипремию "Золотую малину" (Razzie Award), которую вручают в США за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. Полный список претендентов опубликован на сайте премии.

...мучительные мюзиклы, триллеры без накала, почти двухчасовой рекламный ролик и больше Брюса Уиллиса, чем может проглотить голодный зритель. Другими словами, 2021 год "Золотую малину" не подвел!

Больше всего номинаций у проекта Netflix "Диана: мюзикл" по популярной бродвейской пьесе. Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у криминальных триллеров "Карен" Дэмона Дэниелса и "Женщина в окне" Джо Райта.

Номинанты на антипремию "Золотая малина":

В категории худший фильм: "Диана: мюзикл", "Бесконечность", "Карен", "Космический джем: новое поколение" и "Женщина в окне".

"Диана: мюзикл", "Бесконечность", "Карен", "Космический джем: новое поколение" и "Женщина в окне". Худший актер: Скотт Иствуд ("Опасный"), Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл"), Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен") и Марк Уолберг ("Бесконечность").

Скотт Иствуд ("Опасный"), Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл"), Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен") и Марк Уолберг ("Бесконечность"). Худшая актриса: Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: мюзикл"), Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести").

Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: мюзикл"), Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести"). Худшая актриса за роль второго плана: Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен"), Софи Куксон ("Бесконечность"), Эрин Дэйви ("Диана: мюзикл"), Джуди Кэй ("Диана: мюзикл") и Тэрин Мэннинг ("Все до последнего").

Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен"), Софи Куксон ("Бесконечность"), Эрин Дэйви ("Диана: мюзикл"), Джуди Кэй ("Диана: мюзикл") и Тэрин Мэннинг ("Все до последнего"). Худший актер второго плана: Бен Аффлек ("Последняя дуэль"), Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски"), Мэл Гибсон ("Опасный"), Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл") и Джаред Лето ("Дом Gucci").

Бен Аффлек ("Последняя дуэль"), Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски"), Мэл Гибсон ("Опасный"), Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл") и Джаред Лето ("Дом Gucci"). Худший режиссер: Кристофер Эшли ("Диана: мюзикл"), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски") и Джо Райт ("Женщина в окне").

Отдельной номинации удостоен Брюс Уиллис. Худшую роль "крепкому орешку" выбирают среди восьми фильмов, в которых олн снялся в 2021 году: "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре".

Победителей кинематографической антипремии объявляют за день до вручения "Оскара". Кто в этом году получит "Золотую малину", станет известно 26 марта 2022 года.

Напомним, что в 2012 году голливудский актер Адам Сэндлер установил абсолютный рекорд: он получил десять "Золотых малин" и титул "худшая актриса".