Правоохранительные органы озвучили новую информацию касательно нападения на советника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

По предварительным данным, нападение произошло на улице Тверской Тупик. Отмечается, что к Адеишвили подошли четверо неизвестных, после чего напали на него и избили, а затем скрылись с места преступления.

Подробности случившегося выясняют полицейские - нападавших объявили в розыск.

Зураб Шалвович Адеишвили – грузинский и украинский государственный деятель. Юрист. Ближайший соратник Михаила Саакашвили.

В декабре 2014 года в прессе обсуждался вопрос его назначения Президентом Украины на должность министра МВД или Антикоррупционного бюро. В начале 2015 года Адеишвили был советником Правительства Украины.

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Кроме того, в Киеве злоумышленник пообещал помочь 19-летней потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи он отобрал у нее вещи и изнасиловал. Теперь за совершенное он пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

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