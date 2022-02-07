На Закарпатті медики везли хворого на санях через снігові замети [ Редактировать ]
Замість карети швидкої допомоги - сани. Саме так довелося медикам на Закарпатті везти хворого через снігові замети. Швидка їхала на виклик до літнього чоловіка з високою температурою.
Та дістатися вдалося лише до села, а далі - засніжена слизька дорога. Лікарі були змушені йти пішки. Виявилось, у хворого - гангрена, і він потребує термінової госпіталізації.
Тож транспортували пацієнта до автомобіля - на санчатах. Далі вже "швидка" доставила чоловіка до районної лікарні.
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Щоб батьки могли вчасно звернутися по допомогу, не гаяли час і при цьому не вистоювали в довжелезних чергах у поліклініках - в обласній дитячій лікарні створили телеграм-чат "Лікар з телефону".
Селяни нарікають - тепер до сімейного лікаря треба їхати за пів сотні, а то й більше кілометрів. Та й пацієнтів із Чорнижа не скрізь приймають, бо в більшості з них анульовані декларації.
За кілька днів існування чату до нього вже приєдналися майже півтори тисячі користувачів. Як усе працює - дізналися наші кореспонденти.
Колись у цій амбулаторії в селі Чорниж працювало до десятка медиків. Тепер лишилася єдина медсестра.
Герой того дня - завідувач відділення Роман Морару-Бурлеску. Хірург хоч і оперує щодня, але зізнається: подібного 12-годинного марафону в його практиці ще не було. Але втома, каже медик, ніщо порівняно з результатом і вчинком батьків донора.