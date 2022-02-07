Дістатися вдалося лише до села, а далі - засніжена слизька дорога.

Замість карети швидкої допомоги - сани. Саме так довелося медикам на Закарпатті везти хворого через снігові замети. Швидка їхала на виклик до літнього чоловіка з високою температурою.

Та дістатися вдалося лише до села, а далі - засніжена слизька дорога. Лікарі були змушені йти пішки. Виявилось, у хворого - гангрена, і він потребує термінової госпіталізації.

Тож транспортували пацієнта до автомобіля - на санчатах. Далі вже "швидка" доставила чоловіка до районної лікарні.