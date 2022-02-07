Венедиктова резко отреагировала на избиение своего советника Адеишвили [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировали на избиение своего советника Зураба Адеишвили, на которого среди белого дня неизвестные напали.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Генеральный прокурор считает, что ее советник Зураб Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина и что у него все будет хорошо.
"Прошу не спекулировать на этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Такие реалии. Давно не живем иллюзиями", - написала она.
Напомним, в Киеве неизвестные с криками "Получай за наш народ!" набросились на советника генерального прокурора. Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли агрессивные неизвестные люди.
По информации СМИ, ситуация связана с его деятельностью в Грузии. Пока известно, состояние советника генпрокурорки удовлетворительное, он находится в медучреждении под наблюдением врачей.
По данным правоохранителей, сейчас они устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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