Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировали на избиение своего советника Зураба Адеишвили, на которого среди белого дня неизвестные напали.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Генеральный прокурор считает, что ее советник Зураб Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина и что у него все будет хорошо.

"Прошу не спекулировать на этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Такие реалии. Давно не живем иллюзиями", - написала она.

Напомним, в Киеве неизвестные с криками "Получай за наш народ!" набросились на советника генерального прокурора. Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли агрессивные неизвестные люди.

По информации СМИ, ситуация связана с его деятельностью в Грузии. Пока известно, состояние советника генпрокурорки удовлетворительное, он находится в медучреждении под наблюдением врачей.

По данным правоохранителей, сейчас они устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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