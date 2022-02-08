У Кувейті пройшов жіночий протест через заборону займатися йогою [ Редактировать ]
Жіночий протест у Кувейті. Сотні жительок країни зібралися на акцію після того, як влада заборонила їм займатися йогою. Консерватори в уряді в країні таку практику назвали небезпечною та непристойною. Це викликало хвилю обурення у суспільстві. Адже жінки вважають таке рішення не тільки спробою позбавити себе улюблених фізичних вправ, а й наступом на їхні свободи. Й з огляду на це побоюються нових утисків.
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