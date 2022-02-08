Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну [ Редактировать ]
Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. В столиці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. По обіді запланована спільна пресконференція. Напередодні французький керманич провів переговори з Володимиром Путіним у Москві. За підсумками зустрічі - Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації на українських кордонах. Французький президент зазначив, що обговорив з очільником Кремля гарантії безпеки задля зниження напруги. Окрім того, висловив готовність у межах нормандського формату продовжувати зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Мій пріоритет - короткострокова військова стабільність, без провокацій та ескалації. Це головна причина мого візиту сюди й в Київ. Виходячи з цього і має тривати діалог, який розпочали усі задіяні сторони - НАТО, Сполучені Штати, європейці, щоби ми могли знайти рішення на перспективу. З якою метою? Задля загальної безпеки.
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