Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. В столиці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. По обіді запланована спільна пресконференція. Напередодні французький керманич провів переговори з Володимиром Путіним у Москві. За підсумками зустрічі - Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації на українських кордонах. Французький президент зазначив, що обговорив з очільником Кремля гарантії безпеки задля зниження напруги. Окрім того, висловив готовність у межах нормандського формату продовжувати зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі.

Еммануель Макрон, президент Франції: