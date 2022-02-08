Зниження напруги у стосунках Заходу і Росії стало предметом переговорів і у Вашингтоні. Політик, який замінив Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини, зустрівся із президентом Байденом. Чи збереже Олаф Шольц домовленості, які уклала його попередниця? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом.

Ситуацію навколо України, стримування Росії та енергетику - обговорили у Вашингтоні чинний президент Америки та новий канцлер ФРН, - повідомляє Білий дім. Також серед тем були "протидія використанню Москвою енергетики як зброї" і спільне протистояння Китаю. Це порядок денний першої зустрічі керівників двох країн, що є найближчими партнерами. А неофіційно в адміністрації Байдена пояснюють: главі держави важливо було встановити особистий контакт із Шольцем (адже з Меркель Байден був знайомий не одне десятиліття). А ще - чітко почути позицію Німеччини щодо ймовірних санкцій проти Росії - якщо станеться напад.

І з більшості питань змогли домовитися. За одним лише винятком: щодо другого "Північного потоку". На спільній пресконференції Байден однозначно заявив - у разі атаки проти України газогону просто "не буде".

Якщо Росія нападе (маю на увазі, її танки чи військовики перетнуть український кордон) - більше не буде "Північного потоку". Ми покладемо йому край.

Натомість Шольц уникає прямої відповіді - лише пообіцяв, що Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви.

Ми кажемо американським друзям: ми єдині. Ми будемо діяти спільно. І вживатимемо всіх необхідних заходів - теж разом.

Газогін і його подальша доля - на сьогодні єдине, в чому Вашингтон і Берлін так і не порозумілися. Водночас неофіційно у Білому домі пояснюють: домовленість Байдена з Меркель (стосовно того, що Штати не запроваджуватимуть проти "Північного потоку" санкцій) - залишається чинною. Угода не стала менш обов'язковою після того, як канцлер пішла з посади. Тому щодо "труби" США на Німеччину - не тиснутимуть. А ось щодо протистояння Росії й стримування Китаю - прагнули єдності. Й за всіма ознаками отримали від гера Шольца чіткі меседжі та обіцянки.