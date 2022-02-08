Мужчина прыгнул в прорубь ради видео и скончался [ Редактировать ]
В Никопольском районе, в селе Капуловка, 38-летний мужчина решил искупаться в проруби и снять это на видео, но так и не вынырнул. Об этом сообщает "Днепр оперативный".
В селе Капуловка 38-летний мужчина попросил снять видео, как он ныряет в прорубь, а сам не вынырнул.
Товарищ испугался и постарался достать мужчину, но ему не удалось, поэтому он вызвал спасателей. Спасатели мужчину не нашли, поэтому для его поисков подключили водолазов.
Позже тело мужчины обнаружили на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега. Тело погибшего мужчины, 1983 года рождения, доставлено на берег и передано сотруднику полиции.
Спасатели призвали украинцев не выходить на тонкий лед и не рисковать своей жизнью.
Ранее мы писали о том, что в селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение.
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