Чотири тонни кокаїну з борту напівсубмарини конфіскували колумбійські правоохоронці [ Редактировать ]
Чотири тонни кокаїну з борту напівсубмарини конфіскували колумбійські правоохоронці. На 15-метровому судні, здатному занурюватися під воду, виявили 200 мішків наркотику. Вартість такої партії на чорному ринку сягає 150 мільйонів доларів. Чотирьох людей, які перевозили нелегальний вантаж - затримали. Зазначу, Колумбія десятиліттями бореться з наркоторгівлею, але залишається найбільшим у світі виробником кокаїну.
Франциско Ернандо Кубідес Гранадос, віцеадмірал Військово-морського флоту Колумбії:
Ми запобігли вживанню понад 10 мільйонів доз по всьому світу. Не дали потрапити в руки молоді й не допустили створення цілого покоління наркозалежних, які б померли насильницькою смертю від передозування.
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