Джо Байден обговорить з Еммануелем Макроном його візит до Східної Європи [ Редактировать ]
Джо Байден обговорить з Еммануелем Макроном його візит до Східної Європи. Переговори президентів США та Франції анонсували у Вашингтоні. Втім речниця Білого дому Джен Псакі не уточнила, у якому саме форматі спілкуватимуться очільники держав. Минулого тижня вони двічі телефонували один одному щодо української ситуації. До того ж Макрон став першим лідером Заходу, який особисто відвідав Москву від початку нарощування російських сил біля українських кордонів.
Джен Псакі, речниця Білого дому:
Ми заохочуємо будь-які дипломатичні зусилля. Адже досі не можемо спрогнозувати, як вчинить президент Путін. Те, що ми можемо зробити й те, що, на мою думку, президент Макрон зробив напередодні - це дати зрозуміти нашим союзникам і партнерам, що будуть серйозні наслідки - якщо Путін наважиться на подальше вторгнення в Україну.
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