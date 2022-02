В Турции, на ферме родился козленок-мутант с одной глазницей, но двумя глазами. Об этом пишет Daily Star.

40-летний Ахмет Картал, хозяин фермы, за 25 лет работы такое видит впервые. У козленка два глаза, но посажены они прямо в центре лба в одной глазнице, как у циклопа.

Доктор Ахмет Уяр считает, что такое расположение глаз вызвано цебоцефалией - аномалией, при которой недоразвитие наружного носа вплоть до его отсутствия сочетается с уменьшенным расстоянием между глазами.

Mutant goat born with 'cyclops eyes' in middle of forehead scares farmerhttps://t.co/v0l07wf68j pic.twitter.com/pLylmuwrzZ