В Турции родился козленок-мутант [ Редактировать ]
В Турции, на ферме родился козленок-мутант с одной глазницей, но двумя глазами. Об этом пишет Daily Star.
40-летний Ахмет Картал, хозяин фермы, за 25 лет работы такое видит впервые. У козленка два глаза, но посажены они прямо в центре лба в одной глазнице, как у циклопа.
Я вздрогнул, когда впервые увидел малыша в сарае... Он не издал ни звука, но как только я сделал фото, почувствовал, что он наблюдает за мной. Я занимаюсь этой работой уже 25 лет и впервые сталкиваюсь с чем-то подобным. Никогда не видел и не слышал о таком... Я хочу, чтобы власти забрали его и сохранили ему жизнь.
Доктор Ахмет Уяр считает, что такое расположение глаз вызвано цебоцефалией - аномалией, при которой недоразвитие наружного носа вплоть до его отсутствия сочетается с уменьшенным расстоянием между глазами.
Каждый глаз должен находиться в отдельной орбитальной впадине, но в этом случае оба глаза маленькие и находятся в одной. В таких случаях нос может быть маленьким или отсутствовать. Также есть аномалия уха. Нижняя челюсть также довольно большая. Это врожденные аномалии. Это состояние, с которым мы иногда сталкиваемся как у людей, так и у животных.
Mutant goat born with 'cyclops eyes' in middle of forehead scares farmerhttps://t.co/v0l07wf68j pic.twitter.com/pLylmuwrzZ— Daily Star (@dailystar) February 7, 2022
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