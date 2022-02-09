У США хакерів звинувачують у викраденні $4,5 млрд: чи вдалося країні повернути гроші [ Редактировать ]
Крадіжка століття. У Сполучених Штатах хакерів звинувачують у викраденні… чотирьох із половиною мільярдів доларів! І це - наслідки однієї лише кібератаки на біржу криптовалют. Хто її вчинив, що їм зараз загрожує? І чи вдалося США повернути ці величезні гроші? Про все знає Дмитро Анопченко.
Коли американські ЗМІ отримали черговий прес-реліз (які щодня надходять сотнями), то викладена в ньому інформація спочатку лишилася непоміченою. Криптовалютна біржа "Бітфінекс" - одна з чотирьох найбільших у світі платформ для торгівлі віртуальними грошима - обережно повідомила: знайшла "діру" у своїй системі безпеки, біткоїн-гаманці частини користувачів зламані. "Зламані так зламані", - подумали журналісти, які пишуть про інтернет-злочини… Хакерськими атаками вже нікого не здивуєш, вони стаються постійно.
І лише згодом зрозуміли масштаб проблеми! Коли Міністерство юстиції повідомило зараз про арешт подружжя кібер-аферистів. І про те, що звинувачують їх у крадіжці… 4-х із половиною мільярдів (так-так, саме мільярдів) доларів.
Спецагенти з відділу кіберзлочинності змогли розшукати і повернути більшу частину цих грошей - три і шість мільярдів. Рапортують, що це найбільше в історії повернення криптовалюти. Але виходить, що майже мільярд доларів десь розчинився! Атаку дистанційно вчинили хакери, які живуть по всьому світу, але в центрі схеми - жителі Нью-Йорка, Ілля Ліхтенштейн (він має і американське, і російське громадянство) та його дружина, американка Хізер Морган. Їхні соцмережі - ілюстрація "американської мрії". Красиві, багаті, успішні, молоді…
Чоловікові - 34, його найкращій половині - 31 рік. Усім казали - живуть багато, бо Ілля торгує біткоїнами. Хізер навіть спробувала стати співачкою, заснувала свій бренд, читала реп та постійно хизувалася модними обновками. А тепер з'ясувалося, звідки гроші на красиве життя. Це "зразкове подружжя" звинувачують у змові щодо відмивання криптовалюти, отриманої під час атаки.
За даними ФБР, вони створили низку вигаданих персонажів (які, начебто, здійснювали легальні фінансові операції). А ще - керували автоматизованою системою, що проводила тисячі транзакцій за короткий проміжок часу, аби в цьому масиві неможливо було простежити за переміщенням викрадених коштів.
На подружжя аферистів вдалося вийти: їх спочатку знайшли онлайн, а потім використали агентів під прикриттям. Затримали, привезли в суд… Але "Феміда" виявилася надто доброю. Обох випустили під заставу - 8 мільйонів доларів на двох. Зважаючи, що після кібератаки цілий мільярд десь "розчинився", - не так вже й багато.
Подружжю загрожує тепер до 20 років за ґратами. А спецагенти з кібер-підрозділів США вкотре переконалися якими вразливими є комп'ютерні системи, де оперують уже навіть не десятками і не сотнями мільйонів, а… мільярдами доларів.
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