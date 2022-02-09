Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії [ Редактировать ]
Дуже важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала українську армію, чим може. Про це Володимир Зеленський говорив під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Президент розповів дипломату про зусилля України з деескалації. Подякував Іспанії за солідарність. І наголосив, що розраховує на підтримку нашої країни на шляху до ЄС і НАТО.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Особливу увагу ми приділили питанням поточної безпекової ситуації , насамперед на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах, а також в окупованих частинах Донецької та Луганської областей і в Криму. Я висловив вдячність Іспанії за підтримку санкцій Європейського союзу щодо Росії у зв'язку з окупацією Криму та агресією на Сході України.
по теме
І тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі з Володимиром Путіним у понеділок.
Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату. Очільники МЗС висловили одностайну підтримку суверенітету України.
На лінії зіткнення, у шоломі й бронежилеті, міністр перебувала близько 40 хвилин. Поспілкувалася з українськими військовими та представниками місії ОБСЄ.
На тлі військової ексалаціїї небхідно розробити нові системи гарантій, щоб відновити порядок на європейському континенті. Таке заявив сьогодні президент Франції Емануель Макрон.
Про це заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок у Києві. Каже: у Берліні розуміють, що обмеження проти Москви можуть завдати удару й по економіці самої Німеччини.