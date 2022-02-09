Дуже важливо, щоб кожна країна ЄС підтримувала українську армію, чим може. Про це Володимир Зеленський говорив під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Президент розповів дипломату про зусилля України з деескалації. Подякував Іспанії за солідарність. І наголосив, що розраховує на підтримку нашої країни на шляху до ЄС і НАТО.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: