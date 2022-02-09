Еммануель Макрон запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, і тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі з Володимиром Путіним у понеділок.

Принаймні, про це пише британське видання "Дейлі Мейл". А ще - подає реакцію уряду Королівства. Мовляв, там заявили, що Макрон, цитую, "навіть не намагався погодити пропозиції з партнерами по Альясу" і тим самим вийшов за межі.

Але чи так це насправді? І чи відповідає ця публікація дійсності? В Єлисейському палаці це наразі не коментують. А під час зустрічі Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським напередодні в Києві про подібні ініціативи не йшлося.