Еммануель Макрон запропонував закріпити за Україною нейтральний статус [ Редактировать ]
Еммануель Макрон запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, і тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі з Володимиром Путіним у понеділок.
Принаймні, про це пише британське видання "Дейлі Мейл". А ще - подає реакцію уряду Королівства. Мовляв, там заявили, що Макрон, цитую, "навіть не намагався погодити пропозиції з партнерами по Альясу" і тим самим вийшов за межі.
Але чи так це насправді? І чи відповідає ця публікація дійсності? В Єлисейському палаці це наразі не коментують. А під час зустрічі Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським напередодні в Києві про подібні ініціативи не йшлося.
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