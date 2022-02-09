Очільник тамтешнього МЗС, Іван Корчок, написав про це у Фейсбуці.

Шокуючий вчинок. Міністерство закордонних справ Словаччини попросило вибачення в України за вибрик своїх депутатів, які спаплюжили український прапор у залі парламенту!

Очільник тамтешнього МЗС, Іван Корчок, написав про це у Фейсбуці. Чиновник заявив, що йому соромно за політиків і їхній вчинок, що стався під час візиту міністра до Києва. А причиною такої істерії назвав оборонну угоду зі США.

Нагадаю, на позачерговому засіданні словацького парламенту 8 лютого депутат Андрій Медвецький облив водою державний прапор України.