В Киеве в магазине на Троещине местная жительница заметила на полках с кошачьим кормом пластиковую бутылку, в которой были два живых хомяка.

Об этом написала киевлянка Мария Витязь на своей странице в Facebook.

"Кому-то, видимо, это показалось смешным… Администрация пояснить, как звери попали на полку не смогла. Оно и ясно…" - написала она.

Мария также отметила, что хомяков забрали небезразличные люди, но дома у себя оставить их на долго не могли, поэтому искали новых хозяев. К счастью, нашлись люди, которые забрали животных себе.

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