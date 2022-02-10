Португальські рятувальники шукають українця, що зник під час купання в океані [ Редактировать ]
Пірнув у воду й не вибрався. Українця, що зник під час купання в океані - шукають португальські рятувальники. Компанія артистів балету відпочивала на пляжі міста Вілла-Нова-де-Гая. Троє молодиків зайшли у воду, однак самотужки виплисти не змогли. Двох з них, серед яких теж був українець, - надзвичайники встигли витягти. Чоловіки працювали у трупі Королівського російського балету, що мав виступати у Порту в середу. Через нещасний випадок виставу перенесли.
по теме
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, чего намерена добиться Украина на предстоящем саммите политических советников лидеров "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой главой Европарламента Робертой Метсолой
В среду, 9 февраля, в Запорожье водитель ИЖ 2717-90 сбил двух 15-летних девушек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила о том, что половина жителей планеты полностью вакцинирована от коронавируса
За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом