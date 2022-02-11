На сході за минулу добу - вісім ворожих атак. Неподалік Пісків і Зайцевого противник накривав із гранатометів різних систем, біля Водяного - зі стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Гранітного та Попасної. А поблизу Тарамчука - задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув три боєприпаси. Втрат серед українських бійців немає. Армійці - вогнем у відповідь - змусили ворога припинити провокації.

Не буде так, як було у дві тисячі чотирнадцятому році, що ми були беззахисні. Ну але й у дві тисячі чотирнадцятому ми остановили противника.

Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла й набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече.

От ви сьогодні підете знімати наших стоматологів, які на волонтерських засадах приїжджають сюди та лікують нам зуби, щоб ми з нормальними зубами воювали.

Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть - коли турбує нестерпний зубний біль, тоді не до війни.

Друже, давай так, ми зараз зробимо знімочок і подивимося що там.

У меня пломба просела и вот после приема пищи зуб болит. Ребята вот спасают.

Лікар-стоматолог із Черкас Валерій Горбенко береться за роботу.

Анестезію буду робити не я, анестезію робитиме шприц, а я буду оператором цієї сучасної стоматологічної техніки.

Біля медиків збираються бійці. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни та кулі свистять - до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють.

Лікування кореневих каналів зубів із використанням надсучасного протоколу, тобто ізоляції.

На висшем уровне, на висшем!!!

Ще у 2015 році лікарі-дантисти створили волонтерську спільноту "Тризуб-дентал". Пан Валерій - один із засновників.

Валерій Горбенко, лікар-стоматолог:

Ну зазвичай раз в місяць, раз у півтора місяця ми приїздимо на ротацію сюди. Ну, що вдома заробляємо, тут частково і витрачаємо.

До того ж іще й ризикуючи життям. Машина розмальована дитячими руками. На кузові - сліди від осколків.

З безпілотника кинули щось таке що взірвалося і дрібними осколками трошечки, трошечки вони тут політали.

Часто медики лікують і цивільних. Бо ж немає нічого гіршого за зубний біль. Пан Валерій рятує й мене.