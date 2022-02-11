На сході за минулу добу зафіксували вісім ворожих атак [ Редактировать ]
На сході за минулу добу - вісім ворожих атак. Неподалік Пісків і Зайцевого противник накривав із гранатометів різних систем, біля Водяного - зі стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції неподалік Гранітного та Попасної. А поблизу Тарамчука - задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув три боєприпаси. Втрат серед українських бійців немає. Армійці - вогнем у відповідь - змусили ворога припинити провокації.
Не буде так, як було у дві тисячі чотирнадцятому році, що ми були беззахисні. Ну але й у дві тисячі чотирнадцятому ми остановили противника.
Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла й набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече.
От ви сьогодні підете знімати наших стоматологів, які на волонтерських засадах приїжджають сюди та лікують нам зуби, щоб ми з нормальними зубами воювали.
Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть - коли турбує нестерпний зубний біль, тоді не до війни.
Друже, давай так, ми зараз зробимо знімочок і подивимося що там.
У меня пломба просела и вот после приема пищи зуб болит. Ребята вот спасают.
Лікар-стоматолог із Черкас Валерій Горбенко береться за роботу.
Анестезію буду робити не я, анестезію робитиме шприц, а я буду оператором цієї сучасної стоматологічної техніки.
Біля медиків збираються бійці. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни та кулі свистять - до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють.
Лікування кореневих каналів зубів із використанням надсучасного протоколу, тобто ізоляції.
На висшем уровне, на висшем!!!
Ще у 2015 році лікарі-дантисти створили волонтерську спільноту "Тризуб-дентал". Пан Валерій - один із засновників.
Валерій Горбенко, лікар-стоматолог:
Ну зазвичай раз в місяць, раз у півтора місяця ми приїздимо на ротацію сюди. Ну, що вдома заробляємо, тут частково і витрачаємо.
До того ж іще й ризикуючи життям. Машина розмальована дитячими руками. На кузові - сліди від осколків.
З безпілотника кинули щось таке що взірвалося і дрібними осколками трошечки, трошечки вони тут політали.
Часто медики лікують і цивільних. Бо ж немає нічого гіршого за зубний біль. Пан Валерій рятує й мене.
Щас буде анестезія із замовлянням зубів. Я вмію зуби замовляти. Це не боляче. - Я навіть не очікував, що так станеться. Воно зовсім не боляче і, пане Валерію, ви просто чарівник. Дякую! - На здоров'я.
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Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла й набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече.
Неподалік Пісків та Зайцевого противник відкривав вогонь з гранатометів різного типу та стрілецької зброї. А в районі Гранітного обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.
Українські бійці вогнем у відповідь - змусили ворога припинити провокації.
В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем - водій вантажівки. Сергій із Дніпропетровщини - фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни.
За попередню добу на сході країни - три порушення режиму тиші. Неподалік Пісків та Світлодарська ворог обстріляв українських захисників з протитанкових гранатометів.