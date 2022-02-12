Размер жилищной субсидии в Украине зависит не только от состава домохозяйства, размера доходов, набора коммунальных услуг и тарифов на них, но и уровня эпидемиологической опасности в конкретном регионе. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Размер жилищной субсидии рассчитывается ежемесячно исходя из установленных цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и социальных нормативов пользования услугами, утвержденными постановлением Кабмина.

В период карантина для регионов с "красным" уровнем эпидемиологической опасности отдельные социальные нормативы, на которые рассчитывается субсидия (пользование электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды), увеличиваются на 50%, поскольку люди больше находятся дома, в результате чего растет потребление этих услуг. Соответствующее увеличение происходит в расчете на месяц независимо от количества дней, в течение которых действовал красный уровень эпидемиологической опасности.

Учитывая, что в январе в большинстве областей Украины не был установлен красный уровень эпидемиологической опасности, расчет жилищных субсидий за этот месяц производился в этих областях без увеличенных социальных нормативов, что повлияло на размер субсидии. Они стали меньше, чем в декабре прошлого года, когда "красный" уровень действовал почти во всех регионах.

Поскольку расчет жилищной субсидии производится до 25 числа текущего месяца, если "красный" уровень эпидемиологической опасности установлен после произведенного расчета, соответствующие доначисления будут произведены в следующем месяце.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что трудоспособные лица, более 60 дней отсутствующие по месту регистрации и не декларирующие свои доходы, теряют права на субсидию.