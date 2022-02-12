В Киеве мужчина подорвался на гранате в собственном доме [ Редактировать ]
В столице произошел взрыв гранаты в частном доме, в результате которого есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Взрыв прогремел на улице Юрия Клена. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, судебно-медицинский эксперт, врачи и взрывотехники. По предварительным данным детонация произошла в связи со взрывом боеприпаса, похожего на гранату РГД-5.
Отмечается, что во время осмотра помещения следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будут установлены после экспертного исследования. На балконе второго этажа правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца помещения, на теле которого судебно-медицинский эксперт выявил ранения, похожие на осколочные. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Читайте также, в городе Днепрорудный, который находится в Днепропетровской области, на схемной квартире у мужчины взорвалась боевая граната Ф-1. В результате происшествия пострадавший получил многочисленные осколочные телесные повреждения.
Кроме того, в поселке Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина бросил боевую гранату во двор частного дома. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых заметили, как человек в темной одежде бросил в сторону частных домов некий предмет, после чего раздался взрыв.
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