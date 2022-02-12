Министерства иностранных дел Италии и Швеции призвали граждан своих стран покинуть территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД двух стран.

Таким образом, оба ведомства призвали граждан уехать в связи с риском вторжения на территорию страны со стороны России.

"В связи со сложившейся ситуацией, в качестве меры предосторожности, землякам предлагается временно покинуть страну с имеющимися коммерческими средствами и отложить все второстепенные поездки в Украину", - такое распоряжение выдали в Италии.

"В связи с изменениями в ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел сегодня приняло решение воздержаться от любых поездок в Украину и призвать шведов, находящихся в Украине, покинуть страну", - сообщает посольство Швеции в Украине.

Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Германии выдало рекомендацию своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с риском начала военного конфликта, было объявлено о приостановке работы дипломатического консульства в городе Днепр.

Кроме того, правительство Австралии приняло решение об эвакуации сотрудников своего дипломатического учреждения и их семей из Киева. Столь серьезное решение связано с угрозой вторжения со стороны России, также федеральное правительство Австралии призвало своих граждан выехать из Украины.

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