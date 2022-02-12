Министерство иностранных дел Германии выдало рекомендацию своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с риском начала военного конфликта.

Если они находятся в Украине, то должны подумать, насколько необходимо остаться. Если нет – лучше покинуть страну в ближайшее время.

Напряжение между РФ и Украиной в последние дни продолжает расти, при этом наблюдается масштабное присутствие и маневры российских войск рядом с украинской границей. Нельзя исключать возможность военного конфликта… Если Вы находитесь в Украине, подумайте, насколько это необходимо. Если нет – лучше покинуть страну в ближайшее время.

Отмечается, что было объявлено о приостановке работы дипломатического консульства в городе Днепр. Тем временем Министерство иностранных дел Бельгии заявило в субботу, что советует подданным королевства воздержаться от любых поездок на всю территорию Украины.

Читайте также, правительство Австралии приняло решение об эвакуации сотрудников своего дипломатического учреждения и их семей из Киева. Столь серьезное решение связано с угрозой вторжения со стороны России, также федеральное правительство Австралии призвало своих граждан выехать из Украины.

Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.