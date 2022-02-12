Верховна Рада перейшла у режим щоденної роботи [ Редактировать ]
Працюватимуть без вихідних. Верховна Рада перейшла у режим щоденної роботи. Таке рішення парламентарі сьогодні ухвалили на позачерговій погоджувальній раді. Депутати домовилися у найближчі дні розглянути зміни до бюджету і знайти додаткове фінансування на армію та тероборону українських міст. Завтра обранці знову проведуть засідання голів фракцій. Уже з керівництвом силового блоку країни та розвідки.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Сьогодні Верховна Рада України заявляє про свою готовність працювати 24/7. Ми знайшли порозуміння по багатьох питаннях. Верховна Рада демонструє свою єдність у прихільності територіальній незалежності України. Всі народні депутати пам'ятають ту присягу, яку вони давали і за необхідності готові у будь-який час зібратися задля того, щоб продукувати правильні і справедливі рішення для майбутнього нашої країни.
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