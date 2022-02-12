Працюватимуть без вихідних. Верховна Рада перейшла у режим щоденної роботи. Таке рішення парламентарі сьогодні ухвалили на позачерговій погоджувальній раді. Депутати домовилися у найближчі дні розглянути зміни до бюджету і знайти додаткове фінансування на армію та тероборону українських міст. Завтра обранці знову проведуть засідання голів фракцій. Уже з керівництвом силового блоку країни та розвідки.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України: