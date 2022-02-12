Перевірка бойової готовності. В Україні тривають масштабні військові навчання. Протистояти гібридним загрозам тренувалися сьогодні неподалік адмінмежі з Кримом. Активною фазою вишколу керував президент Володимир Зеленський. Як пройшли маневри і чи зможуть наші армійці відбити ймовірний напад? Марина Михайловська все бачила.

До адмінмежі з Кримом - кілька кілометрів. Тут відбуваються військові навчання. За легендою, Дамбу неподалік Колончака, яка колись подавала воду на півострів, захопили й замінували десятки молодиків.

Звільнення об'єктів критичної інфраструктури відпрацьовують поліція та Нацгвардія. Спецоперацію на землі забезпечують бронемашини, з повітря - гелікоптери. Спеціальні підрозділи знешкоджують озброєних, з рештою порушників працюють окремо.

Олександр Фацевич, заступник голови Нацполіції:

Робота Нацполіції та Нацгвардії по скандинавській моделі проти неозброєних правопорушників. Вони працювали з мінімальним застосування сили, локалізували, відтіснили, затримали, потім працювали вибухотехніки.

За легендою, у прикордонному селі ворог дестабілізує ситуацію та дезінформує населення:

Марина Михайловська, кореспондентка:

Тим часом безлади розпочинаються в самому Каланчаку, просто перед будівлею сільради.

Підрозділ Артема приїхав на вишкіл з Одеси. Кажуть, працювати в умовах гібридних загроз навчені, регулярно проходять тренування, зокрема з іноземними партнерами.

Артем Васильків, командир 2 патрульного батальйону ВЧ-3012 Нацгвардії України:

Є група діалогу, яка працює з початку з людьми, відповідно розмовами з ними намагається запобігти конфлікту. Є групи витіснення, групи розгородження, застосування спецзасобів для найбільш агресивних осіб, які налаштовані проти наших дій.

Після того, як правоохоронці звільняють територію, до роботи стають рятувальники.

Віктор Лебеденко, начальник Управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС в Херсонській області:

Ми забезпечуємо гасіння пожежі і рятування людей внаслідок масових заворушень, під час яких можуть виникати пожежі, вибухи. Людям може загрожувати пожежа, вони можуть опинитись під завалами, в інших ситуаціях.

Відпрацювання спільних злагоджених дій в таких умовах - важливий елемент навчань. До них залучили більш як півтори тисячі особового складу поліції, ДСНС, Нацгвардії, прикордонників та міграційної служби. Очільник держави результатами вишколу залишився задоволеним. Адже на відміну від 2014, країна готова до будь-яких загроз. Що стосується інформації щодо можливої глибокої ескалації вже наступного тижня, каже:

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми повинні як держава розраховувати на себе, на своїх військових. І повинні бути готові в будь-який день. Я вважаю, що сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ . Навіть кажуть дати. Ми розуміємо про всі ризики. Ми працюємо в щоденному режимі, отримаємо інформацію від нашої розвідки, ми вдячні всім за допомогу, іншим розвідкам інших держав. Також окремо працюємо на дипломатичному рівні. Спілкуємося щоденно з керівництвом різних держав. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях - це єдиний шлях до деескалації та деокупації.

Навчання МВС уже запланували провести в інших прикордонних областях України.