Утертися в довіру, а потім вимагати інтимні фото. Це стратегія кіберзлочинців, яких з кожним роком в інтернеті стає дедалі більше. І на яких, нині натрапляють все частіше...діти. За статистикою - понад сімдесят відсотків підлітків ніколи не розказують "про це" батькам.

Чим такі випадки можуть закінчитися? Як розпізнати небезпеку і не стати жертвою інтернет-збоченців? Ірина Розова розкаже.

Пам'ятаєте, як у дитинстві мама наказувала не розмовляти з незнайомцями на вулиці? Сьогодні ж наразитися на небезпеку можна, не виходячи з дому.

Микола Кулеба:

Дитина поруч сидить в кімнаті в телефоні і здається, що дитині нічого не загрожує.

Так вважала й наша героїня. Їі доньці було одинадцять, коли та познайомилася в соцмережі з нібито вісімнадцятирічним хлопцем із красивим фото в профілі. Він здавався привітним товаришем та всіляко цікавився життям дівчинки. А потім запропонував зіграти в гру "секрет за секрет":

-То есть они начинают друг другу рассказывать секреты. Он получил несколько таких секретов, которые в нашем мире вообще не важны, допустим: мне нравится Коля с первой парты. Но для ребенка это ужасно какой секрет, и получив вот такие секреты он стал требовать интимные фото и видео.

На відмову ж відповів погрозами:

-Я знаю твой адрес, я знаю какого цвета шторы в твоей комнате, знаю как зовут и где работают твои родители, знаю всех твоих одноклассников, если ты мне не пришлешь, я этот секрет помещу в соцсети, твои одноклассники все увидят. Для ребенка это ужас. Я знаю где твой брат учится, он не выйдет больше из колледжа, если хоть рот раскроешь, а родители - они просто не придут с работы, ты найдешь их трупы.

Насамкінець хлопець, який виявився 37-річним колишнім в'язнем, домігся свого. А дитина - спробувала вкоротити собі віку.

-Прибегли мы конечно к помощи медиков, ребенка мы спасли, а потом стали думать почему это произошло.

Це називається грумінг. Коли зловмисник знайомиться в інтернеті з дітьми та підлітками, яких поступово розбещує. А згодом змушує надіслати інтимні фото або відео. Дійти може навіть до оф-лайн-зустрічей, які часто закінчуються зґвалтуванням. Схем розбещення підлітків і дітей у злочинців купа.

Анастасія Дьякова, засновниця ГО #stop_sexтинг:

Вони надають підтримку, тобто кажуть дитині, яка вона гарна, що ніхто її не розуміє, а ця людина розуміє, тобто надають такі кирпичики, яких не вистачає дитині в родині або в школі, або в колі друзів і вони психологічно таки дають захисту. Інший варіант - коли дітям пропонують роботу: моделлю, блогером, або влогером, тіктокером… Це те, шо популярно серед дітей зараз і спочатку вимагають якісь адекватні фотографії, а далі починається шантажування.

Бути хоча б мінімально обізнаними в сучасних інтернет-поняттях і знати такі слова, як "тіктокер", "блогер" або "влогер", батьки мають обов'язково, кажуть фахівці. Так дитина може бути більш упевненою, що батьки їй зможуть допомогти.

Микола Кулеба, директор iDemocracy з питань захисту прав людини, уповноважений Президента України з прав дитини (2014-2021):

Якщо дитина не бачить, що ви цікавитеся цим, що ви обізнані в цьому, що ви прийдете на допомогу в цьому, вона ніколи вам про це не розповість, навіть якщо у вас більш-менш нормальні стосунки. Перш за все, починайте говорити з дитиною про це говорити, не соромтеся цього, починайте говорити: "А чи хтось тобі пише із незнайомих людей, а що тобі пишуть?" Ми, як батьки, маємо усвідомити, що якась річ, яка нас взагалі не буде турбувати, може бути травмуючою для нашої дитини, тому дитину треба підготувати.

За статистикою, на зустріч із "людиною з інтернету" погоджується кожен другий підліток. А все тому, що за кілька місяців он-лайн спілкування дитина вже не вважає інтернет-співрозмовника незнайомцем, кажуть психологи. Й додають: шахраї добре знаються на дитячій психології.

Юлія Святенко, психологиня:

Вони говорять: "Це те, що про що ми з тобою говоримо, повинно залишитися між нами, це повинен бути такий "секретик" від твоїх батьків, тому батьки повинні говорити з дітьми, що не може бути "секретиків" десь із кимось, і щось, що вони не можуть розповісти батькам, це перший такий дзвіночок, червона лампочка, якщо хтось говорить про "секретик".

В Україні вимагання інтимних фотографій - уже кримінальний злочин, і за це можна отримати реальний строк - до двох років. До речі, злочинця, який мало не довів до самогубства дитину нашої героїні, кіберполіція знайшла за лічені хвилини! Але затримати його не можуть досі. Він в іншій країні. І, за словами жінки, в соцмережах, окрім її доньки, на нього були підписані ще сотні дітей.