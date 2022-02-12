Індексація виплат. Українським пенсіонерам обіцяють збільшити статки. І урядовці подають цю новину як неабияку перемогу, а ось експерти зовсім іншої думки. Чому пенсії підвищать не всім та про який розмір доплати йдеться? Дивіться далі.

Чотирнадцять відсотків! Саме настільки з першого березня в Україні проіндексують пенсії. Але тільки тим, хто пішов на заслужений відпочинок до дві тисячі дев'ятнадцятого. Вважається, що в решти громадян пенсії ще не встигли морально застаріти. Середній розмір підвищення при цьому сягатиме п'ятисот гривень - зазначають в уряді.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Крім цього збільшаться розміри державної допомоги і збільшаться, проіндексуються кошти, доплати до пенсій для людей вісімдесят плюс, сімдесят п'ять плюс. Тобто бюджет України, уряд України виконував, виконує і буде виконувати всі соціальні зобов'язання.

Експерти ж кажуть: це ігри зі статистикою насправді більшості пенсіонерів доплатять сто чи двісті гривень. Стосується це й тих, у кого зараз мінімальна пенсія - її підвищать до двох тисяч ста гривень. Самі люди майбутнім покращенням обурені, адже споживча інфляція у два-три рази більша.

Валентина Тимофіївна, жителька Одеси:

ХЛЕБ - где это видано, чтобы в Украине хлеб был до сорока гривен, это вообще преступление. Они, сидящие наверху, они не понимают нас - они от жира бесятся!

Любов Вознюк, жителька Одеси:

Один раз в аптеку идёшь - на тысячу с чем-то гривен только лекарств покупаешь, а получаешь - две двести, это что? Как можно прожить?

Тим категоріям пенсіонерів, яких індексація не охопить, уряд збирається доплачувати по сто тридцять п'ять гривень. Літні люди вдячні державі за турботу, але...

Лариса Леонова, жителька Одеси:

Пенсия должна быть хотя бы пять тысяч, чтоб можно было заплатить за коммунальные услуги, купить какое-то лекарство и что-то еще оставить, чтобы покушать!

Невеликий розмір індексації пенсій фахівці пояснюють тим, що розраховують її, зважаючи на розмір середньої заробітної плати в країні. А за нинішніх умов така формула недоцільна.

Андрій Рева, Міністр соціальної політики України (2016-2019):

Коли у вас інфляція стрибнула на небачені висоти, вам потрібно індексацію проводити не по формульному розрахунку, а змінювати базовий показник заробітної плати - виходити не на шість тисяч сто вісімнадцять гривень, а наприклад на сім тисяч з половиною, а наступний етап - на дев'ять тисяч гривень і таким чином середнє підвищення пенсій було б не п'ятсот п'ятдесят три гривні, а ТИСЯЧУ гривень,

При цьому, зазначають експерти, держава постійно витрачає сотні мільярдів гривень на дорожнє будівництво, а ось на підвищення пенсій грошей не вистачає.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Когда людям нечего кушать, то им не до дорог, понимаете? Им до того, чтобы коммуналку заплатить - и покушать что-то взять себе, я даже про мясо не говорю. А они ДОРОГИ строят - ПОЧЕМУ? Потому что пятьдесят процентов возвращают наличными в Администрацию Президента кураторам этих всех "Больших строек". Им же плевать на людей. Поэтому они вот кидают такие подачки и рассказывают с каждого утюга какая хорошая зелёная власть - на четырнадцать процентов проиндексировала пенсии, а то, что все тарифы выросли в два раза на сто процентов - об этом они не рассказывают!

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас сегодня прожиточный минимум - это четыре четыреста девятнадцать гривен. Пенсия минимальная - тысяча девятьсот тридцать четыре. Даже с этой индексацией у нас реальная фактическая пенсия в два раза меньше прожиточного минимума. То есть жить невозможно! Невозможно жить на эту пенсию! Почему государство определяет, что три последние года пенсионеров, у них пенсия актуальная, актуальная для чего, скажите? Актуальная чтобы где-то не сдохнуть на каком-то углу всеми ветрами обдуваемом, потому что так же холодно на углу, как и в квартире неотапливаемой? Не могу понять!

Крім того, після індексації планують підняти пенсії військовим (у середньому - на сімсот гривень) та мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок чорнобильської аварії - вони в середньому зростуть на чотириста гривень.