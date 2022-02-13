На территории Украины лишь две области соответствуют "желтому" уровню карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, несколько дней подряд в Украине была только одна "желтая" область, сегодня таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области.

Отмечается, что показатели остальных областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне, то есть, если ситуация у них ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.

Читайте также, с пятницы, 11 февраля, еще три области Украины перешли в "красную" зону адаптивного карантина. На сегодняшний день в "красном" уровне эпидемической опасности находятся пять регионов, при этом в этой же зоне находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.

Кроме того, Киевская область может следующей перейти в "красную" зону карантинных ограничений. другие показатели, характеризующие ситуацию в области (охват тестированиями, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций, загруженность коек с кислородом), за последние три дня не превышают показатели.