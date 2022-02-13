Його провели традиційно - у п'ятницю, але на нетрадиційній локації - у Харкові

Поговорили. Телефонна розмова між Байденом та Зеленським - відбулася. Говорили - близько години. Головні теми - безпека, економіка та санкції проти Росії. Про це у Твіттері написав український президент. А згодом обіцяв подробиці. В заяві Білого Дому йдеться, що Байден пообіцяв Києву - рішучу і швидку реакцію у разі агресії Росії.

Про військові та економічні загрози цього тижня говорили й на засіданні Радбезу. Його провели традиційно - у п'ятницю, але на нетрадиційній локації - у Харкові. На ньому - постановили збільшити тероборону до двох мільйонів людей. Обговорювали - і можливу морську блокаду з боку Росії, і ситуацію на кордонах. Також Данілов прокоментував і можливі провокації з боку сусіда:

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Те що стосується провокацій. Підрив кримського мосту, атомної чорнобильської АЕС. Ми цілком усвідомлюємо все свідомо. Кожного дня ми отримуємо від служб інформацію. Якщо мова йде про провокацію Російської Федерації. Ми не знаємо де можуть бути провокації.

Не обійшлось на Радбезі й без санкцій. РНБО заблокувала одну з компаній, яка транслювала в Україні російські мовники. І ввели санкції проти телеканалу - "Наш". Строком на п'ять років.