Жодні зміни до Конституції України в частині щодо курсу на приєднання до НАТО наразі не обговорюються, заявив удень на брифінгу Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І назвав слова посла Пристайка "дискомунікацією", запевнивши, що той є, цитую, "фаховим дипломатом" і "відданим прихильником інтеграції України до НАТО". Ну, а на засіданні погоджувальної ради сьогодні обговорили питання безпеки. Вже завтра нардепи планують звернутися до міжнародних партнерів у зв'язку з можливістю ескалації з боку Росії. Які ще документи хочуть ухвалити? І чому закликають створити антикризовий штаб? Дивіться далі.

Після двох тижнів карантину - нардепи повертаються до роботи у пленарному режимі. Закликають усіх зберігати спокій. І запевняють - за потреби - працюватимуть цілодобово.

Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":

Нас зовсім не лякає 100 тисяч російських військ, 400 тисяч українців тримали зброю в руках і вміють захищати свою країну. Ми всі спокійно повинні працювати, продовжувати працювати.

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України:

Точно не очікують від нас наразі того, що ми будемо в залі офіційних делегацій перебувати в Борисполі. І там чекати вильоту, а очікують, що ми будемо працювати над питаннями, які зараз турбують всіх.

А турбують передусім питання безпеки. Нардепи пропонують створити антикризовий штаб або тимчасову спеціальну комісію для оперативної розробки законопроєктів.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

За участі виконавчої влади, за участі силового блоку і кожен день, щодня обговорювати, приймати рішення, які необхідні. І виходити кожен день з цією комунікацією.

Щойно такий документ буде зареєстрований у парламенті, спікер обіцяє поставити його на порядок денний. Завтра ж - у планах депутатів - виділити майже 17 мільярдів на гарантії авіа перельотів. А в опозиції вимагають ще й збільшити фінансування армії.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

50 млрд збройним силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, дозу і суб'єктам місцевого самоврядування. Для фінансування територіальної оборони - поставити це першими пунктами порядку денного.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України:

Ми досі не побачили конкретних пропозицій збільшення фінансування на обороноздатність нашої країни, це збільшення заробітних плат військовим вже в цьому році. Виділення 2,7 млрд грн на розгортання та розміщення сил територіальної оборони.

А ще Верховна Рада завтра планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших держав у зв'язку з ситуацією на кордонах України.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Ця заява, яка викладена в постанові, вона носить такий більш жорсткий характер. Вона носить вимогу до парламентів і урядів розробити докласти всіх зусиль, які є необхідні для того, щоб деескалувати ту ситуацію, яка склалася на кордонах України.

Нардепи також вимагатимуть від країн-гарантів виконання Будапештського меморандуму й мають намір дати оцінку Мінським домовленостям. Обидва документи повинна напрацювати робоча група. У п'ятницю чекають під куполом зі звітом прем'єра, міністрів оборони та фінансів.