Загроза вторгнення: як живуть українці на білоруському рубежі [ Редактировать ]
Готуються до весняних робіт і пильно стежать за ситуацією на кордоні. Так нині живуть українці на білоруському рубежі. З мешканцями прикордонних районів спілкувалися наші кореспонденти.
До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині.
Валентина Мазанович, староста Туменського старостинського округу:
Живем так, як і жили. Нічого нового, кордон закритий. Люди можна сказати, що вже й звиклися попривикали до такої ситуації. Ну як дивишся телевізор - трохи страшно.
Паніки через тривожні заяви в Городищі, де з пів тисячі жителів, немає. Село живе своїми клопотами - люди готуються до весняно-польових робіт.
Раньше Лукашенко казав - я на в Україну на комбайнах буду їхать, а щас угрожає - на танках.
У тому, що "бацька" піде війною, селяни сумніваються, проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється.
За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів, дивимся, спостерігаємо за ділянкою кордону, моніторим кордон.
На рубежі - все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди.
Олександр, прикордонник:
Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якохось - чисельність нарядів та сама по суміжній стороні.
На те, що не можуть розгледіти із землі, дивляться з неба.
Нікого не видно - ні диверсантів, ні військової техніки.
Та попри це, прикордонники - у повній бойовій готовності. Залучили додаткові наряди.
Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби дев'ятого прикордонного загону імені Січових Стрільців:
Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників - це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії можливого ворога до підтягнення основних сил армії.
Рівненщина має понад дві сотні кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса - веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже два роки як зачинений - через карантин. Проте до нього нині посилена увага. Звідси до білоруського Лунінця якихось тридцять кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки.
Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби дев'ятого прикордонного загону імені Січових Стрільців:
Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних проводжатих або великі скупчення військових людей, техніки по лісисто-болотистій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги вони, як правило, є стратегічними об'єктами.
Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть - якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч.
Іван Хомицький, житель села Городище:
Нехай дають зброю - да й будем стоять да й всьо. А шо ж робить. Іначе нас. Ми не нападаєм і не чіпаєм їх і не лякаєм. Ми ніщо не говорим - не лізьте до нас.
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Так від Білорусі відгородилися Польща й Литва, тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою. Але в прикордонних селах паніки немає.
Дипломати Сполучених Штатів, Канади та Австралії відтепер у Львові. Також ближче до європейського кордону тимчасово переїдуть і представники Ізраїлю та Німеччини.
Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть - якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч.
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.