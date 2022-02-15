Майже 30 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні [ Редактировать ]
Майже 30 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
305 пацієнтів померли. Одужали понад 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві. Майже 5 тисяч на добу.
Далі йдуть Дніпропетровщина та Харківщина - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Про це на брифінгу заявив очільник міністерства Віктор Ляшко.
На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків.
Пандемія розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній - вже розвиднюється.
Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, у переважної більшості хворих - штам "Омікрон".
Найбільше - в Києві та на Одещині. Шпиталізували майже 4 з половиною тисячі хворих.