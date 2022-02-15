Ентоні Блінкен заявив, що США запропонували Україні гарантії суверенних кредитів [ Редактировать ]
Уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів до одного мільярда доларів для підтримки економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Він зазначив, що такі заходи допоможуть Україні забезпечити економічну стабільність та процвітання в "умовах дестабілізаційної поведінки Росії".
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Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у Білому домі.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його даними, РФ зосередила біля України піхотні й бронетанкові підрозділи, артилерію, повітряні й протиракетні системи, ударну авіацію та десантні кораблі у Чорному морі.